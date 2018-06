Decisão sobre foro no STF poderá ter impacto nos processos da Lava Jato

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, pretende colocar já no próximo mês na pauta do plenário o julgamento sobre o foro privilegiado. O entendimento dos ministros da corte poderá impactar consideravelmente no rumo dos processos da Lava Jato. Diretamente de Brasília, o repórter Rafael Moraes Moura explica de que maneira o Supremo ganharia na agilização dos julgamentos. Ainda ontem, Cármem Lúcia e o ministro Edson Fachin acertaram a criação de um grupo de assessoria especializada para conferir celeridade aos processos.

O programa desta terça-feira ainda ouve o professor de Direito Constitucional da FGV, Oscar Vilhena, sobre o mesmo tema: quanto tempo vai levar para que esses políticos alvos dos inquéritos autorizados por Fachin sejam julgados?

Confira ainda neste 'Estadão Notícias': os ministros "voluntariosos" do presidente Michel Temer, os resultados da Operação Carne Fresca, a saída de Soninha Francine da Prefeitura de SP e a polêmica sobre o fair play de Rodrigo Caio no clássico com o Corinthians no último domingo.