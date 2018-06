Demência por corpos de Lewy é tema do Mentalistas

Você sabia que a incidência da doença é tão significativa quanto o número de casos de Alzheimer no planeta? A demência por corpos de Lewy é degenerativa e causa vários prejuízos aos pacientes. A presença e o apoio da família são fundamentais.

Para falar sobre esse tema, eu convidei a neuropsicóloga Mariana Flacks, do IPq-HC, e o doutor Renato Anghinah, coordenador do Núcleo de Neurologia do Hospital Samaritano de São Paulo.

Você acompanha, toda terça-feira, uma versão inédita e estendida do programa aqui neste espaço.

(foto: Mariana Flacks, Camila Tuchlinski e Renato Anghinah)