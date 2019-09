Democracia é prioridade para família Bolsonaro? Ouça análise no ‘Estadão Notícias’

Um tuíte de Carlos Bolsonaro sobre a democracia deu o que falar no meio político. O “02” do presidente disse que as vias democráticas são lentas para a transformação que seu grupo quer para o Brasil. A declaração não foi bem recebida, e as críticas vieram tanto do Legislativo como do Judiciário. Mas, o episódio envolvendo o vereador do Rio de Janeiro não é o primeiro em que a família Bolsonaro reclama da democracia. Eduardo Bolsonaro, o “03”, já disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstrou, em declarações, simpatia a regimes totalitários. Afinal, existe um desprezo da família Bolsonaro pela democracia? Quais são os reais riscos?

O programa de hoje traz um breve histórico de declarações de Jair e seus filhos sobre democracia e a análise do cientista político Humberto Dantas.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.