‘Democracia em Vertigem’ merece o Oscar? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

Acredite, o Oscar colocou combustível na polarização entre direita e esquerda no país. A motivação dessa vez foi a indicação do documentário “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa, visto como o lado petista sobre o impeachment de Dilma Rousseff. A guerra de narrativas dominou as redes sociais e transbordou para o universo político, como era de se esperar. O PSDB, por exemplo, ironizou a indicação. Afinal, o “Democracia em Vertigem” merece disputar o Oscar? O filme pode ser chamado de tendencioso?

Na edição de hoje, convidamos jornalistas do Estadão e da Rádio Eldorado para opinar sobre o tema. Participam do podcast o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig, o repórter Pedro Venceslau e a cineasta Marina Person.

