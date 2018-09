DEPOIMENTO: “Nossa casa pegou fogo”, diz museóloga; ouça no ‘Estadão Notícias’

A dor de ver o guardião de 200 anos de história ser consumido em algumas horas por um grande incêndio. A edição desta terça-feira (04) do programa colheu o depoimento de uma das museólogas do Museu Nacional, Thais Mayumi. Ainda muito emocionada pelo ocorrido, ela deu uma dimensão da riqueza do acervo que era preservado pela instituição numa entrevista concedida à jornalista Carolina Ercolin.

Mayumi criticou a falta de responsabilidade das administrações públicas ao diminuir o volume investimento ao longo dos anos. Ela ainda reforça a ligação afetiva que os funcionários tinham com o local. “Para população, talvez para quem não conheça o museu, às vezes fica a imagem de que o museu estava um pouco decadente, de que as coisas não iam bem. Mas para gente que estava lá dentro, era muito um momento de muita esperança. A gente estava comemorando os 200 anos, a gente está comemorando os 200 anos”. Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição uma conversa com Andreza Matais, editora da “Coluna do Estadão”. Na pauta, a estratégia do PT de “esticar a corda” e manter Lula como virtual candidato.

José Nêumanne Pinto, colunista do programa, também fala sobre o PT e critica a decisão do partido de “testar” a Justiça eleitoral.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.