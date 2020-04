Depois de Mandetta e Moro, Paulo Guedes é o próximo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Mesmo após as demissões de Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, o quadro ministerial do governo Bolsonaro ainda pode sofrer sérias alterações, agravando ainda mais a crise política. A bola da vez é Paulo Guedes. Neste período de crise do coronavírus ficou evidenciado que existe um descompasso do que pensa o governo e sua equipe econômica. Paulo Guedes, reconhecidamente um liberal, defende menor intervenção do Estado. No entanto, semana passada, o governo lançou algumas ações de investimento público para o período pós-pandemia, sem o aval de Paulo Guedes. Estaria o ministro desprestigiado? Seu descompasso com o governo pode provocar sua saída?

Na edição de hoje, as análises da situação do titular da Economia com a repórter do Estadão em Brasília, Adriana Fernandes, o economista Paulo Gala, e as colunistas do Estadão, Vera Magalhães e Eliane Cantanhêde. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a atriz e diretora, Barbara Paz, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

