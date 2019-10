“Depois dessa operação policia o clima está cada vez mais insustentável”, avalia Vera Rosa sobre PSL

Durante as férias de Eliane Cantanhêde, Vera Rosa participa do quadro Direto de Brasília desta quarta-feira, 16, e comenta o agravamento da crise no PSL depois da operação de busca e apreensão deflagrada pela PF em endereços ligados ao presidente do partido, Luciano Bivar. A situação toda ameaça prejudicar o andamento de projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso.

