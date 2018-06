Deputado defende cortes de gastos na Câmara: ‘É hora de dar o exemplo’; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta terça-feira, 25, apresenta uma entrevista com o deputado federal Silvio Torres (PSDB-SP). Além de falar sobre a atual conjuntura política do País, o parlamentar defendeu projeto de redução de despesas na ordem de 20% na Câmara Federal. Segundo ele, uma economia que poderia ser feita tanto nos gastos com pessoal (entre funcionários e comissionados), quanto nas chamadas “despesas reembolsáveis” que cada deputado tem direito, como o dispêndio com transporte, refeição e aluguel. Nas contas de Torres, em pouco mais de dois anos, seria possível economizar R$ 572 milhões.

“Eu fiz com mais de 30% nestes dois anos de mandato. E não me fez falta. Não sou diferente dos outros. Isso não tem trazido nenhuma limitação. Acho que num momento que estamos impondo tanto sacrifício à população, temos que dar o exemplo. A Câmara poderia dar esse exemplo sem grandes dificuldades”, argumentou. Perguntado se a medida seria bem recebida pela classe política, tão acostumada a usufruir de tantas benesses, ele respondeu: “Meu papel é colocar esse debate. E acho que tem bastante gente disposta a fazer isso, assim como tem aqueles que vão reclamar. Eu tenho esperança que isso possa ocorrer”.

Programa de hoje ainda entra no debate sobre o novo Código de Processo Penal, também em discussão em uma Comissão Especial na Casa. Ele pode implicar em mudanças em pontos chave na condução da Operação Lava Jato, como a delação premiada, a prisão preventiva e condução coercitiva.

Para participar do programa é só mandar um email para: podcast@estadao.com

Deputado Silvio Torres propõe enxugamento nos custos da Câmara