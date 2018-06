Derrota do Corinthians anima Baroninho, ídolo da história palmeirense

Alô palmeirenses! Tudo bem!?! Certamente, os torcedores alviverdes estão mais esperançosos na luta para conquistar o título do Brasileirão depois da derrota do Corinthians para o Botafogo por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

A diferença entre os dois primeiros colocados do campeonato caiu para seis pontos e os rivais se encontrarão daqui a duas rodadas – 32.ª do Nacional – na Arena Corinthians. O Palmeiras pode até ultrapassar o time alvinegro na tabela nesse dérbi.

Quem está entusiasmado com essa possibilidade é o ídolo Baroninho, que marcou época com a camisa do Palmeiras entre os anos de 1979 e 1981. Ele participou daquela grande equipe formada por Telê Santana que fez história.

Baroninho conversou conosco aqui no Estadão e revelou sua opinião sobre a disputa do título nacional deste ano. Para ele, o campeonato está aberto e o Palmeiras pode chegar lá.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com