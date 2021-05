Desemprego e inflação: a mistura explosiva para economia brasileira; ouça no ‘Estadão Notícias’

A estagnação da economia brasileira pode ser explicada por dois dados preocupantes: o desemprego e a inflação. De acordo com números do IBGE, 14,8 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho, ou seja, quase 15% da população total do País vive praticamente sem renda.

Se não bastasse isso, o IPCA-15, conhecido como prévia da inflação, apresentou em maio alta de 0,44%, e acumula 3,27% no ano. O maior impacto foi no grupo saúde e cuidados pessoais. Individualmente, o maior impacto veio da alta na energia elétrica e combustíveis, como o gás de cozinha.

Especialistas apontam que a retomada do mercado de trabalho depende da reação do setor de serviços. Para isso, o avanço da vacinação contra a Covid-19 é considerado fundamental para permitir a melhora nos negócios. A aprovação de reformas sensíveis ao País, como a administrativa e tributária, também são apontadas como inevitáveis na recuperação econômica.

No episódio de hoje, vamos conversar sobre esses assuntos com o economista e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros, e com a editora do Broadcast, Sílvia Araújo.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Julia Corá, Ana Paula Niederauer e Jayanne Rodrigues

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi