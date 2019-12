“Deserto de notícias”: mais de 60% das cidades não têm informação sobre gestão municipal; Ouça no ‘Estadão Notícias’

Na edição de hoje, vamos tratar dos chamados “desertos de notícias”, que são municípios que não possuem qualquer veículo de imprensa. E no Brasil, isso acontece em mais de 60% das cidades, segundo um levantamento do Atlas da Notícia. O problema se torna mais grave, pois em 2020 acontecerão os pleitos municipais, ou seja, parte dos brasileiros não receberá qualquer notícia sobre os prefeitos e vereadores de suas cidades. Afinal, a falta de informação pode comprometer essas eleições?

Os jornalistas Haisem Abaki e Carolina Ercolin conversam com o coordenador do Atlas da Notícia, Sérgio Lüdtke, e com o colunista do Estadão e professor da faculdade de comunicação da USP, Eugênio Bucci.

