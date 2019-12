DNA do Brasil: o que promete projeto que vai mapear nosso genoma? Repórter detalha no podcast ‘Estadão Notícias’

Já pensou se a ciência pudesse prevenir e tratar doenças com mais precisão? É com esse tipo de perspectiva que alguns países têm se mobilizado e investido em pesquisa na área genômica. E, agora, o Brasil se insere definitivamente neste cenário. Projeto lançado ontem (10) pretende mapear o genoma da população brasileira a partir de amostragem feita com 15 mil pessoas.

Edição de hoje (11) do podcast busca entender em detalhes a importância desta iniciativa numa conversa com a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli. Participa também Lygia da Veiga Pereira, chefe do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, líder do projeto. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Robert Pratta/Reuters)