Dois anos de Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

No dia primeiro de janeiro, Jair Bolsonaro completará 2 anos à frente da presidência do Brasil. Esses 24 meses foram marcados por desavenças políticas, demissões nos principais cargos do governo, e o não cumprimento de promessas de campanha. Na área econômica, a veia liberal não foi tão liberal assim, o presidente conseguiu emplacar apenas uma reforma, e as privatizações de estatais foram deixadas de lado, neste momento. O “toma lá da cá” também esteve presente nesses 2 anos, com Bolsonaro se aproximando do “Centrão” e se afastando da sua base de apoio. Foi um período de muitas chegadas e partidas também, com trocas intensas nos ministérios e na cúpula do governo.

Afinal, qual é o saldo dos dois anos do governo Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o cientista político e professor do Mackenzie, Roberto Gondo.

