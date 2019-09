Doria e Bolsonaro: o fim de um amor de verão; Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

Uma relação próspera, mas que durou só até as eleições. Jair Bolsonaro e João Doria até tiveram os seus nomes shippados: “Bolsodoria”, o que não foi suficiente para superar as crises de um relacionamento. O grande problema é que os dois personagens dessa história sonham com a mesma coisa, aliás, o mesmo cargo, de presidente da República. Ao perceber que a retórica de Bolsonaro era ácida e beirava, em alguns momentos, o extremismo, João Doria partiu para as críticas e iniciou um movimento de distanciamento do presidente. Do outro lado, o capitão não deixou por menos, e passou a atacar o governador de São Paulo. Afinal, o alinhamento dos dois visava somente combater a chegada da esquerda no poder? Por que Doria e Bolsonaro iniciaram tão cedo a disputa pelas eleições de 2022?

O programa de hoje analisa o divórcio entre os dois com os jornalistas Pedro Venceslau e Alberto Bombig, e com o cientista político Rubens Figueiredo.

