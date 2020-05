É hora de adiar as eleições? Quais os entraves para isso? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Cinema, teatro, shows…todos foram cancelados em virtude das restrições da pandemia do novo coronavírus, mas, existe um outro evento, de extrema importância, que poderá ter o mesmo destino: as eleições municipais de 2020. No pleito, marcado para outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. No entanto, o aumento no número de casos da Covid-19 no País pode fazer com que as eleições deste ano sejam adiadas. O Congresso Nacional e a Justiça Eleitoral já estudam essa hipótese. Um grupo de trabalho foi formado para discutir como isso será feito. A probabilidade é que o primeiro turno ocorra em novembro. Afinal, o que representa esse adiamento? Como o coronavírus pode influenciar no pleito?

Na edição de hoje, vamos conversar com o cientista político e professor da Unesp, Bruno Silva, e com a advogada Marilda Silveira, especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o educador Mozart Neves Ramos sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

