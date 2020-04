É hora de discutir saída do isolamento? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Depois de endurecer as regras sobre o isolamento social para evitar uma disseminação maior do novo coronavírus, a maioria dos Estados brasileiros começa a planejar a abertura gradual de serviços à população. A decisão ocorre junto com a troca no comando do Ministério da Saúde. No entanto, especialistas alertam que isso só deve ser feito a partir dos dados epidemiológicos de cada região, para que não aconteça uma onda de contágios que estrangule o sistema público de saúde.

Na edição de hoje, vamos conversar com os infectologistas Jean Gorinchteyn, do Instituto Emílio Ribas, e Ricardo Grinbaum, da Sociedade Brasileira de Infectologia. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Raí, ex-jogador e diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

