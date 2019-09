É missão das escolas debater questões de gênero? Ouça opiniões no ‘Estadão Notícias’

O clima não anda nada amistoso entre João Doria e Jair Bolsonaro, como até relatamos no programa de ontem, mas se há um tema em que ambos se empenham é a cruzada contra o que se convencionou chamar de ideologia de gênero. Primeiramente, o governador de São Paulo mandou recolher uma apostila com material didático sobre diversidade sexual. Depois, foi a vez do presidente se posicionar: declarou em redes sociais que pediu ao MEC um projeto de lei para proibir a discussão sobre o tema no ensino fundamental.

O assunto, motivo de rixa entre a esquerda e a direita, também divide especialistas, não só no meio político, mas também educacional. E, claro, sofre forte influência de doutrinas religiosas.

Afinal, o que é ideologia de gênero? Por que o tema virou campo de batalha da política? É papel da escola levar esse debate pra dentro da sala de aula?

O programa de hoje discute o assunto com o filósofo Luiz Felipe Pondé e com a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.