É o fim de Moro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A figura de Sergio Moro é uma das mais controversas da política brasileira dos últimos anos. Principal personagem da Lava Jato, o ex-juiz federal ganhou status de “herói nacional” para parte da opinião pública no auge da operação. Ao mesmo tempo, sofria críticas quanto a sua atuação, como no caso da divulgação de uma ligação telefônica grampeada entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff.

As controvérsias sobre a imparcialidade e a possível motivação política de Moro aumentaram com a divulgação das mensagens da Vaza Jato e o aceite do ex-juiz para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro.

Mas a passagem de Moro pelo governo durou pouco e ele deixou o Ministério em abril de 2020, alegando tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. Agora, fora do magistrado e dos cargos públicos, Sergio Moro vem atuando na iniciativa privada.

O nome de Sergio Moro, adorado pelos lava jatistas e um dia favorito para o cargo mais alto da política brasileira, hoje tem peso para concorrer ao Planalto em 2022? Quais seriam as articulações necessárias para uma candidatura do ex-juiz?

No episódio de hoje, conversamos com o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), um dos principais nomes da bancada “lavajatista”. Para analisar a posição de Moro no cenário político atual, convidamos o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi