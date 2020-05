“É preciso vencer a covid-19 sem sacrificar os mais pobres”, diz empreendedor social Edu Lyra; ouça o podcast ‘Na Quarentena’

No episódio de hoje, o empreendedor social Edu Lyra, criador da Gerando Falcões, conta como a organização está trabalhando para distribuir cestas básicas digitais às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em todo o País.

Na campanha “Corona no Paredão”, cada família de cinco pessoas irá receber cartões com seis cestas básicas digitais, habilitados para a compra de alimentos e itens de higiene. Com larga experiência em projetos sociais/educacionais voltados para comunidades mais pobres pelo Brasil, Lyra analisa na entrevista como a pandemia irá impactar os mais vulneráveis. Ouça no player acima.

No “Estadão Recomenda”, a dica é de Haisem Abaki, apresentador do Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.