Economia: Brasil, enfim, saiu do fundo do poço? Ouça análise no ‘Estadão Notícias’

O final do ano foi de boas notícias para o governo na área da economia. A previsão de um PIB maior, inflação estagnada, aumento da confiança do empresariado e a queda da taxa básica de juros, são alguns dos resultados que mostram que as finanças do país podem entrar em um período de recuperação. Afinal, esses são sinais de que a economia brasileira está saindo do fundo do poço? O que é preciso ainda fazer para se manter os bons índices e transformá-los em políticas sociais como a criação de empregos?

Na edição de hoje, um bate papo com o economista, ex- secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e colunista do Estadão, José Roberto Mendonça de Barros.

