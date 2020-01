Economia brasileira vai decolar em 2020? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

A promessa de reerguer a Economia brasileira ao lado do ministro Paulo Guedes foi um dos principais chavões da campanha eleitoral do presidente da República Jair Bolsonaro. Em 2019, o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, colocou em vigor um novo Cadastro Positivo, liberou saque de R$ 500 reais do FGTS, mas ainda assim a alta do dólar não deu trégua.

Neste episódio especial de fim de ano, o economista Silvio Campos Neto e a editora de Economia do Estadão Broadcast, Silvia Araújo, resumem como foi o ano de 2019 na Economia brasileira e tentam traçar um panorama para o ano que se aproxima.

