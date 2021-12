Economista diz o que é inflação, para que serve e como afeta a vida da população

A inflação no Brasil está em alta há mais de trinta semanas. Segundo o boletim Focus do Banco Central, o marcador deve fechar o ano acima de 10%. A população sente dia a dia os efeitos do problema, porque o dinheiro que tem à mão para ir ao supermercado hoje já não é suficiente para comprar os mesmos itens de semanas atrás — algumas coisas precisam ficar de fora ou são substituídas por alternativas menos caras.

A rigor, inflação é a alta generalizada dos preços diante de um poder de compra menor por parte das pessoas. Mas o que causa essa alta? O que faz o dinheiro valer menos? Por que a inflação atrapalha tanto a nossa vida? É verdade que há situações em que esse índice trabalha a nosso favor?

Para responder a essas e outras dúvidas, o podcast Estadão Expresso na Perifa conversou com o economista Vincent Lukas Gonçalves. A entrevista foi feita pelo radialista Artur dos Anjos.

Podcast Estadão Expresso na Perifa: Pauta, coordenação e direção: Lucas Veloso; Reportagem, apresentação e edição: Artur dos Anjos; Locução de abertura e encerramento: Viviane Zandonadi.