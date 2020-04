Edição Extra: A saída de Moro e o destino incerto de Bolsonaro; ouça no ‘Estadão ‘Notícias’

Sergio Moro deixou nesta sexta-feira (24) o Ministério da Justiça e Segurança Pública após o presidente Jair Bolsonaro exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Um dos pilares de sustentação popular deste governo, Moro apresentou suas razões com graves acusações contra Bolsonaro, a ponto de colocar em risco a continuidade do presidente no cargo. Nunca falou tão alto o pedido para a abertura de um processo de impeachment.

Edição extraordinária deste podcast reúne as principais declarações de Moro e da resposta de Bolsonaro, além de colher análises do campo político e jurídico. Participam as colunistas Eliane Cantanhêde e Vera Magalhães, os repórteres Fausto Macedo e Tânia Monteiro, o professor de Direito da Faap, Luiz Fernando do Amaral. Ainda colhemos a reação interna da PF, numa entrevista com o presidente da Associação Nacional de Delegados da PF, Edvandir Paiva.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.