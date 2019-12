Educação no governo Bolsonaro: ano perdido? Ouça no ‘Estadão Notícias’

2019 foi um ano de muitos embates na área da Educação, o que fez com que a pasta fosse preenchida com 2 titulares num curto espaço de tempo. Nenhum deles conseguiu se livrar de polêmicas durante as suas gestões. Vélez Rodrigues emitiu um comunicado em que pedia para professores filmarem alunos cantando o hino nacional, sem consentimento dos pais. Já Abraham Weintraub tem uma forma mais exótica de comandar o ministério. Entre suas ideias, o combate a uma suposta doutrinação de esquerda nas escolas e a implantação de colégios cívico-militares.

Sobre o futuro da educação no Brasil e as propostas do governo Bolsonaro para área, edição de hoje (24) do ‘Estadão Notícias’ conversa com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, e a presidente-executiva do ‘Todos pela Educação’, Priscila Cruz.

