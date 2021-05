EEC: A convocação da seleção brasileira e as quartas do Paulistão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a convocação da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias para Copa do Mundo do Catar em 2022. O Brasil enfrenta o Equador, no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e o Paraguai, no dia 8 de junho, em Assunção. São Paulo e Palmeiras entram em campo, hoje, tentando a classificação para semifinal do Paulistão. E ainda, a eliminação do Corinthians na Sul-Americana.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.