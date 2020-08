EEC: Atletas com Covid são liberados para jogar

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre o caso do Atlético Goianiense que teve 4 jogadores liberados para jogar contra o Flamengo, hoje, mesmo com o resultado positivo para Covid-19. A argumentação é de que já cumpriram 10 dias de isolamento e estariam aptos para participar da partida.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.