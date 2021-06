EEC: Brasil encara o Chile nas quartas da Copa América

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a definição das quartas de final da Copa América. O Brasil enfrenta o Chile na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro. A Eurocopa também chega a seu momento mais critico colecionando zebras. A última foi a eliminação da França para a Suíça. E ainda, o Red Bull Bragantino lidera com folga o Brasileirão, após vencer o Atlético-GO, por 1 a 0.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.