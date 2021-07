EEC: Brasil enfrenta o Peru de olho na final da Copa América

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a semifinal entre Brasil e Peru. Quem vencer, jogará a decisão, no sábado, contra Argentina ou Colômbia, que se enfrentam, amanhã. E ainda, a rodada do Brasileirão com mais uma derrota do São Paulo, e a queda de Tiago Nunes, no Grêmio.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.