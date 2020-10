EEC: Brasil estreia nas eliminatórias para Copa de 2022

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a estreia do Brasil nas eliminatórias Sul-americanas para Copa do Mundo de 2022 contra a Bolívia, em São Paulo. Além disso, o clássico das crises entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Park. E ainda, Santos enfrenta o Grêmio e o Corinthians joga contra o Ceará.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.