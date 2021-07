EEC: Brasil na final da Copa América, e as decisões dos finalistas na Eurocopa

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a classificação do Brasil para final da Copa América diante do Peru. Agora, o Brasil aguarda o seu adversário que sairá da partida entre Argentina e Colômbia, que se enfrentam, hoje. A Europa também vive um dia de decisão, com o jogo entre Itália e Espanha, que vai definir o primeiro finalista da Eurocopa. E ainda, o Santos entra em campo pelo Brasileirão contra o Athlético-PR, na Vila Belmiro.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.