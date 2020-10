EEC: Brasil nas eliminatórias e o início das oitavas da Copa do Brasil

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a partida entre Brasil e Peru pelas eliminatórias para Copa de 2022, que teve vitória da seleção brasileira e Neymar se tornando o segundo maior artilheiro com a amarelinha. Além disso, o São Paulo pega o Fortaleza pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. E mais, a rodada do campeonato brasileiro.

