EEC: Brasil nas olimpíadas e a rodada do Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes fazem um balanço da participação brasileira nas olimpíadas de Tóquio. Quem decepcionou? Quem surpreendeu? E ainda, a rodada do Brasileirão com o empate entre Santos e Corinthians, a vitória do São Paulo, e a derrota do Palmeiras, que custou a liderança do campeonato.

