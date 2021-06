EEC: Brasil vence mais uma na Copa América

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Márcio Dolzan e Gustavo Lopes falam sobre a goleada do Brasil contra o Peru, por 4 a 0, na Copa América. Com o resultado, a seleção se isola na liderança do grupo B. Além disso, a convocação da seleção olímpica feminina, Lucas Lima flagrado em festa clandestina, e a rodada do Brasileirão.

