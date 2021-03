EEC: Campeonato Paulista é paralisado

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a decisão do governo de São Paulo em paralisar o campeonato paulista, a partir do dia 15. A restrição vai até o dia 30 de maio, se o Estado conseguir diminuir o número de contágios e mortes. Além disso, o início da Copa do Brasil e as decisões da Champions League.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.