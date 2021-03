EEC: Campeonato Paulista segue sem saber se terá continuidade

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre um estudo da Universidade de São Paulo (USP) que mostra que o índice de contaminação pela covid-19 no futebol paulista é quase igual ao de profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate a pandemia. Além disso, o Palmeiras jogará a final da Recopa Sul-americana em Brasília.

