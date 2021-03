EEC: CBF impõe limite de demissões de técnicos no Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a decisão da CBF e dos clubes de limitar a demissão e contratação de técnicos no Campeonato Brasileiro. Segundo a medida, os times poderão reincidir o contrato somente uma vez. Caso haja uma segunda demissão, o clube só poderá ser assumido por um interino que esteja, no mínimo, seis meses na instituição. Além disso, o empate do Palmeiras com o São Bento, por 1 a 1, em Volta Redonda, no Rio.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.