EEC: CBF mantém Palmeiras e Flamengo; cariocas vão ao STJD

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a reunião da CBF com os clubes para definir um protocolo de volta das torcidas aos estádios, que terminou em discussão entre o presidente da entidade e o presidente da federação carioca de futebol. Além disso, a CBF decidiu manter a partida entre Palmeiras e Flamengo, no Domingo. O clube carioca vai recorrer ao STJD. E ainda, a vitória do Santos na Libertadores e a rodada do Brasileirão.

