EEC: Ceni no Flamengo e Abel no Inter

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a demissão de Domènec do Flamengo e a chegada de Rogério Ceni, que deixou o Fortaleza. Na dança dos treinadores, o argentino Eduardo Coudet deixa o Inter para assumir o Celta da Espanha. No seu lugar, chega Abel Braga, que tem um longo histórico no clube. E ainda, respondemos todas as perguntas que chegaram na nossa live no facebook.

