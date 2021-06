EEC: Copa América já tem mais de 50 casos de covid-19

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre os casos de covid na Copa América. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50 pessoas testaram positivo entre atletas, comissões técnicas e prestadores de serviços. Em campo, a Argentina estreou com um empate contra o Chile. Na Eurocopa, a UEFA investiga um caso de racismo que teria ocorrido na partida entre Áustria e Macedônia do Norte.

