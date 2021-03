EEC: Corinthians e Palmeiras se enfrentam em clássico esvaziado

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Ciro Campos e Gustavo Lopes falam sobre o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena. O duelo estará esvaziado pelos 8 casos de covid no Timão, e pelos jogadores poupados pelo Verdão para a final da Copa do Brasil. O São Paulo tenta se recuperar no campeonato contra a Inter de Limeira, e o Santos enfrenta a Ferroviária. E ainda, o sorteio da Copa do Brasil.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.