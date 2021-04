EEC: Corinthians empata no Paraguai e a rodada do Paulistão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o empate do Corinthians, no Paraguai, contra o River pela Sul-Americana. Com o resultado, o Timão terá que vencer o Peñarol-URU para assumir a liderança do grupo, já que no torneio se classificam apenas os primeiros colocados. E ainda, a rodada dupla do Paulistão, com destaque para o clássico entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.