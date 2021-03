EEC: Corinthians vence Salgueiro e se classifica na Copa do Brasil

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. O Timão venceu o atual campeão pernambucano, Salgueiro, por 3 a 0, e agora enfrenta outra equipe do Estado, o Retrô. E ainda, as definições da próxima fase da Libertadores e Liga dos Campeões.

