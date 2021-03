EEC: Depois de anunciar Brasília, jogos da Conmebol podem não acontecer

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre as incertezas sobre as partidas da Conmebol que seriam realizadas em Brasília. A justiça federal concedeu liminar obrigando o governo a adotar medidas restritivas no Distrito Federal. Com isso, Santos que jogaria pela Libertadores, e Palmeiras pela Recopa Sul-americana, não sabem se poderão atuar no Mané Garrincha.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.