EEC: Eliminatórias Sul-americanas e a Copa do Brasil

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o desafio do São Paulo contra o 4 de Julho na Copa do Brasil. O tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação, após a derrota por 3 a 2, no Piauí. Já o Santos, pode perder por até um gol de diferença contra o Cianorte, na Vila Belmiro, que estará na próxima fase do torneio. E ainda, o Brasil enfrenta o Paraguai, em Assunção, pelas eliminatórias para Copa do Mundo de 2022.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.