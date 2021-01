EEC: Em noite de VAR, Palmeiras garante classificação para final da Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a partida entre Palmeiras e River Plate-ARG, no Allianz Park, em que o Verdão, mesmo com a derrota por 2 a 0, se classificou para a final. A partida foi marcada pelo VAR que anulou três lances de gol do time argentino. Hoje, Santos e Boca Juniors-ARG jogam na Vila Belmiro para definir o outro finalista da Libertadores. Além disso, a partida entre Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão.

