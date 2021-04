EEC: Em seu retorno, Neymar é expulso e a paralisação do futebol no Brasil

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a volta do Neymar aos gramados após meses parado por causa de uma contusão. Mas, o retorno não foi como esperado, e o jogador, além de ter sido expulso, ainda tentou brigar com o adversário. A paralisação do futebol em São Paulo e as movimentações do mercado da bola também foram assuntos do programa.

