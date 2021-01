EEC: Empate do São Paulo aumenta disputa pelo título brasileiro

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre mais um resultado negativo do São Paulo, com o empate contra o Athlético-PR por 1 a 1. O placar permitiu que equipes, como Inter e Atlético-MG, se aproximassem do tricolor pela disputa do título brasileiro. Além disso, o clássico entre Corinthians e Palmeiras pela rodada atrasada do Brasileirão.

