EEC entrevista o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o CEO da Sportheca, Eduardo Tega

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes entrevistam o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o CEO da Sportheca, Eduardo Tega, sobre a aproximação digital do clube com os torcedores da instituição. Além disso, falamos sobre a Liga proposta pelos times de Série A, ações afirmativas do clube, e a administração do futebol brasileiro.

