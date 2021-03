EEC: Federação Paulista tenta reverter suspensão do campeonato

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a tentativa da Federação Paulista de Futebol de continuar com o campeonato, mesmo com as restrições impostas pelo governo de São Paulo. Uma reunião está marcada para segunda-feira, 15, para definir sobre o assunto.

