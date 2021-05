EEC: Fernando Diniz assume o Santos, que pode ser rebaixado no Paulistão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o clássico entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista. O Verdão levou a melhor e venceu por 3 a 2. Com o resultado, o Peixe precisa de um empate contra o São Bento, na última rodada, para não ser rebaixado. Já o Palmeiras, precisa vencer a Ponte Preta, e torcer por um tropeço do Novorizontino contra o Corinthians. Por falar no Timão, a equipe de Parque São Jorge venceu o Huancayo-PER pela Sul-Americana, e mantém viva a chance de classificação na competição.

